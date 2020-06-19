Білоруси протестують проти затримання опозиціонерів [ Редактировать ]
Білорусь здивувала! Скоро там вибори президента і чи не вперше за останні 20 років у Лукашенка проблема - з'явилися реальні конкуренти. Звісно, режим у нього там такий, що незалежних соціологічних опитувань немає.
Однак, журналістам "злили" дані кількох нібито непублічних опитувань, які провели на замовлення самої влади, а також вистачає замірів в інтернеті - рейтинг президента обвалився! І це видно навіть по ситуації на вулицях - білоруси виходять на протести.
Ось напередодні арешт Віктора Бабарико, а це найпопулярніший з опонентів Лукашенка, якого президент називає шахраєм, спровокував чисельні акції у Мінську. Люди зібралися стихійно і не розходились до пізньої ночі. Силовики навіть не розуміли, що ж робити: це були не звичні для них націонал-демократи з, так би мовити, професійної опозиції, яких завжди просто розганяли, а звичайні люди.
Водії, і навіть водії комунального транспорту, сигналили на підтримку протестувальників. Даїшники аж перекрили в'їзди до центру столиці. Вимога у всіх була одна: звільнити усіх політичних опонентів влади. Лукашенко ж відреагував у звичній манері погрожував. Отже, до дня виборів часу вже небагато - голосування дев'ятого серпня. Подивимось, чи вдасться білорусам змінити президента.
Олександр Лукашенко, президент Білорусі:
Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в "Белгазпромбанке", делать героев. Этого не получится. Я уже говорил: ни узниками совести они не станут, ни пушистыми и белыми тоже они не станут. А тот, кто это допустил, мы еще с этим разберемся. Я пока прошу и предупреждаю, прежде всего этих людей: не делайте этого, не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования, не подталкивайте нас к этому.
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