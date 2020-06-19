Білорусь здивувала! Скоро там вибори президента і чи не вперше за останні 20 років у Лукашенка проблема - з'явилися реальні конкуренти. Звісно, режим у нього там такий, що незалежних соціологічних опитувань немає.

Однак, журналістам "злили" дані кількох нібито непублічних опитувань, які провели на замовлення самої влади, а також вистачає замірів в інтернеті - рейтинг президента обвалився! І це видно навіть по ситуації на вулицях - білоруси виходять на протести.

Ось напередодні арешт Віктора Бабарико, а це найпопулярніший з опонентів Лукашенка, якого президент називає шахраєм, спровокував чисельні акції у Мінську. Люди зібралися стихійно і не розходились до пізньої ночі. Силовики навіть не розуміли, що ж робити: це були не звичні для них націонал-демократи з, так би мовити, професійної опозиції, яких завжди просто розганяли, а звичайні люди.

Водії, і навіть водії комунального транспорту, сигналили на підтримку протестувальників. Даїшники аж перекрили в'їзди до центру столиці. Вимога у всіх була одна: звільнити усіх політичних опонентів влади. Лукашенко ж відреагував у звичній манері погрожував. Отже, до дня виборів часу вже небагато - голосування дев'ятого серпня. Подивимось, чи вдасться білорусам змінити президента.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі: