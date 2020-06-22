У Білорусі висунули обвинувачення синові конкурента Лукашенка на президентських виборах. Що саме його інкримінують - адвокати не розповіли, оскільки дали підписку про нерозголошення справи.

Едуарда та Віктора Бабарик затримали ще 18 червня, нині обидва перебувають під вартою. За версією обвинувачення, батько створив "загрозу національній безпеці Білорусі".

Вибори президента Білорусі призначено на 9 серпня. Сам Лукашенко, раніше заявляв, що добровільно посаду не віддасть