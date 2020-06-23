Суд отменил подозрение Ивану Кузнецову, который погиб во время нападения на активиста Сергея Стерненко. Об этом сообщил Сергей Стерненко в своем Telegram - канале.

Вчера судья Печерского районного суда Пидпалый на просьбу адвоката Портнова и при содействии Авакова отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за $1000 напал на меня возле моего дома.

По его словам, также "сегодня судья Шевченковского районного суда Циктич не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, который 17.03.2019 сбежал из Украины".

Напомним, 15 июня, Печерский районный суд избрал Стеренко меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней по месту прописки - в военной части Одессы.