У Нідерландах тривають судові засідання у справі MН17. Свою версію подій липня 2014 року продовжує обстоювати захист підозрюваного Олега Пулатова, підполковника-спецназівця Головного розвідуправління РФ. За перебігом процесу стежить Олена Абрамович.

Ще напередодні адвокати росіянина Пулатова кілька годин наводили аргументи про те, що малазійський боїнг був збитий літаком-винищувачем українських військових. Як доказ - показали сюжети з російських телеканалів зі свідченнями мешканців Тореза. Та вже наступного дня у вівторок захист почав розвивати нову версію. Начебто МН17 таки збив бук, але український.

Сабіне Тен Дусхате, адвокатка Олега Пулатова:

Ми не виключаємо сценарію повітря-повітря, але також залишається питання, якщо це був "Бук", то чи міг він бути українським?

Адвокатка стала переконувати суд, що українські військові теж могли збити пасажирський літак - стріляючи з села Зарощенське. Мовляв, звісно ненавмисне, тому й з'ясовувати мотиви такого вчинку не варто.

Сумніваються адвокати Пулатова й щодо багатьох інших тверджень прокуратури. Вони знову стали вимагати, щоб їм надали можливість самим опитати свідків. Попри те, що суд один раз уже відмовив це надто небезпечно для їхнього життя. З перекладачами, які працювали під час допитів, теж попросили дати змогу поговорити. А ще наголосили на важливості дочекатися завершення розслідування питання, чи збиралась Україна закривати у 2014 небо.

Будевейн ван Ейк, адвокат Олега Пулатова:

Важливо з'ясувати, чи сповістили усіх учасників конфлікту про закриття повітряного простору. Офіційний звіт показує, що деякі сепаратисти думали, що він був повністю закритим.

Відповідь на усі ці закиди прокуратура має підготувати до п'ятниці. Тож суд оголосив перерву на два дні.