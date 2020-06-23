Золотий глобус-2021 перенесли через пандемію [ Редактировать ]
Вручення премії "Золотий глобус" перенесли. Зазвичай церемонія відбувається на початку січня. Наступного ж року її вирішили відкласти до 28 лютого.
Ця дата раніше була зарезервована під "Оскар". Але головну кінонагороду вручатимуть аж у квітні. "Золотий глобус" - після "Оскару" - друга за престижністю премія.
Нею нагороджують за визначні роботи в кіно і телевізійних картинах. Найкращих обирає Голівудська асоціація міжнародної преси.
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