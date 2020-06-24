Почему не нужно мыть ягоды: ответ специалиста [ Редактировать ]
Некоторые ягоды мыть совершенно не нужно, если только для самоуспокоения, рассказали специалисты. Например, по их словам, не обязательно мыть малину. Об этом сообщает newsyou.info.
Хотя тщательное мытье даров природы является в целом правильной привычкой, к таким нежным ягодам как земляника и малина это не относится. Так, привозную ягоду обрабатывают слабыми растворами антибиотиков.
Это слабые растворы, бояться нечего. Идет обработка не только от болезней самой земляники, но и от болезней, которые могут быть причинены руками, собиравшими ее. Кроме того, как только ягода попадает в рот, она дезинфицируется слюной, потом дезинфицируется в желудке, содержащем соляную кислоту с жутким pH.
При желании ее можно аккуратно омыть теплой водой, если ягода стояла в холодильнике - просто чтобы согреть.
Также не нужно тщательно мыть малину. Эта ягода не содержит химикатов, поскольку ее обрабатывают только в период сразу после цветения, когда еще нет ягод. Когда ягоды появляются, следы обработки уже разлагаются.
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