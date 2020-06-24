Євросоюз може заборонити в'їзд громадянам США, Бразилії та Росії у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс із посиланням на проекти документів Єврокомісії.

З 1-го липня ЄС планує поступово відкривати зовнішні кордони. Списки країн для дозволу складають на основі даних про нові випадки зараження на сто тисяч осіб за останні 14 днів. У Штатах, Бразилії та Російській Федерації цей показник найвищий.

Рекомендації у Брюсселі мають затвердити наступного тижня. Водночас громадянам країн Шенгенської зони поки заборонено в'їжджати до США. Крім того, Вашингтон призупинив видачу іноземцям робочих віз.