В Германии напали на украинских дальнобойщиков [ Редактировать ]
В пригороде Мюнхена между польскими и украинскими дальнобойщиками произошла драка - пьяные поляки напали на украинцев. Одного нашего соотечественник с тяжелыми травмами госпитализировали, сообщает Suddeutsche Zeitung.
По данным издания, двое украинцев 47 и 60 лет отдыхали на скамейке, когда к ним подошел нетрезвый дальнобойщик из Польши и предложил выпить водки. Получив отказ, мужчина напал на них с железным прутом. Украинцы попытались укрыться в своих машинах, а на подмогу поляку пришел его соотечественник. Вдвоем они вытащили одного украинца из фуры и избили ногами и пытались задушить полотенцем.
На место драки прибыло несколько полицейских машин, нападавшие были задержаны. Позже по требованию прокурора судья арестовал агрессивных поляков.
Ранее сообщалось, что в Польше на ферме загадочно умерла 25-летняя украинка.
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