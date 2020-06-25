Власти Грузии решили не возобновлять пассажирское авиасообщение с другими странами и не открывать сухопутные границы с соседями с 1 июля, как было запланировано. Об этоом сообщает Грузия Online.

25 июня после заседания правительства министр экономики Натия Турнава сообщила, что возобновление авиасообщения "придется отложить до конца июля", несмотря на заинтересованность в привлечении иностранных туристов.

"Восстановление регулярных авиарейсов в первую очередь зависит от эпидемиологической ситуации в остальном мире. Мы больше всего хотим, чтобы регулярные полеты возобновились, но приоритетом остается здоровье людей".

Из-за непростой эпидемиологической ситуации в соседних странах - Азербайджане, Армении, Турции и России - правительство Грузии также решило до 1 августа отложить и открытие сухопутных границ. Движение через сухопутные КПП разрешено только для водителей грузовых автомобилей.

Ранее сообщалось, что ЕС не откроет границы для украинцев после 1 июля.