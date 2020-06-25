У Мукачевому біля відомого замку Паланок відремонтували військове містечко. Реконструкція тривала два роки, і ось нарешті її завершили. В яких умовах тепер житимуть бійці - бачила Мар'яна Мартин.

Біля замку Паланок у військовому містечку вже не одне десятиліття дислокується закарпатська 128 окрема гірсько-штурмова бригада. Однак умови проживання солдатів тут навряд чи можна було назвати належними. Та війна на Сході змусила усе відновити.

Євген Бондар, заступник командира 128 гірсько-піхотної Закарпатської бригади ЗСУ:

Штат бригади змінювався, чисельність зростала і ставало питання саме в розміщенні військово службовців. У 2018 році розпочалися проєктний роботи і у 2019 почались уже роботи по будівництву.

У травні містечко реконструювали і врахували побажання військових. До оновленого кварталу потрапити непросто: скрізь шлагбауми, чергові в камуфляжі. Тепер до послуг бійців великий парк, спортивне поле, стройовий майданчик. Військовослужбовець Денис проводить для нас екскурсію.

Денис, військовослужбовець:

Ми знаходимося у розташуванні батальйону. На першому поверсі знаходиться штаб батальйону, кабінети заступників чергової частини.

Денис, військовослужбовець:

Це спальне приміщення для проживання військовослужбовців строкової служби відповідно проживают.

А поруч іще три подібні приміщення. З поліпшеним плануванням для контрактників. Сергій одним із перших оселився в кімнаті блочного типу. Каже: повернувся зі східного фронту сюди через 8 місяців і не впізнав місце.

Сергій, військовослужбовець:

До того ми жили в старих казармах ну там вони вже такі умови не дуже були. Ну, а от приїхали ми з зони і тут ми зайшли, вообще все удівило.

Поряд центр дозвілля: з кабінетами психолога, ігровими кімнатами, бібліотекою. Для кадрових військових на території містечка є квартири. А ще їдальня на більш як триста відвідувачів.

Дякую за сніданок, будо дуже смачно. - На здоров'я.

Утім нагодувати тут можуть вісімсот людей - дозволяє кухонне обладнання.

Віталій, військовослужбовець:

Це парокомпомат. Це плитки для приготування основні з використанням сковорід, каструль, холодильник для зберігання полуфабрикатів. А це сковороди електричні для приготування жарених.

Та найбільше радіють солдати спортивному залу і полю.

Віктор, військовослужбовець:

Бачите є бігові доріжки. Військовослужбовці мають змогу займатися як силовими вправами тренажерами так і на бігових доріжках.

Уже невдовзі тут вируватиме життя. Адже солдати повертаються із зони бойових дій.