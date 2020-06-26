Робітник шахти знайшов два рідкісних каменя і розбагатів [ Редактировать ]
З шахтарів у мільйонери. У Танзанії працівник малої приватної шахти знайшов два злитки танзаніту. Це рідкісний коштовний камінь синього кольору. Зокрема його використовують для виготовлення прикрас відомого бренду Тіффані.
Єдине родовище танзаніту розташоване саме неподалік гори Кіліманджаро. Два камені завважки 5 і 9 кілограмів уряд викупив за майже три мільйони доларів.
Частину цих грошей чоловік має намір витратити на будівництво шкіл у рідному селищі.
по теме
У Південній Африці захисними екранами убезпечили школярів від коронавірусу
На партах для кожного встановили захисні екрани з плівки на дерев'яному каркасі - їх виготовили зусиллями вчителів та батьків
На Луганщині у тимчасово окупованому Антрациті страйкують гірники
Невизнана влада терористичної "лнр" заборонила спускати гірникам провізію та воду - окрім того, селище в якому знаходиться копальня, бойовики закрили на в'їзд-виїзд, розставивши блокпости
Нет оснований для отставки Авакова - Шмыгаль
В пятницу, 26 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нет оснований говорить об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова
Вся в крови едва не задохнулась: пострадавшая откровенно рассказала об изнасиловании в Кагарлыке
Неля Погребицкая, которую пытались изнасиловать полицейские в Кагарлыке, дала откровенное интервью
Контроль карантина требуют срочно усилить: в Минздраве обратились к украинцам
В пятницу, 26 июня, после вспышки коронавируса Министерство здравоохранения требует усилить контроль карантина