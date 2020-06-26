З шахтарів у мільйонери. У Танзанії працівник малої приватної шахти знайшов два злитки танзаніту. Це рідкісний коштовний камінь синього кольору. Зокрема його використовують для виготовлення прикрас відомого бренду Тіффані.

Єдине родовище танзаніту розташоване саме неподалік гори Кіліманджаро. Два камені завважки 5 і 9 кілограмів уряд викупив за майже три мільйони доларів.

Частину цих грошей чоловік має намір витратити на будівництво шкіл у рідному селищі.