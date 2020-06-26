Гигантскую космическую "тень летучей мыши" показали на видео [ Редактировать ]
Ученые получили изображение космической особенности под названием Bat Shadow ("тень летучей мыши"). Сделать это удалось при помощи телескопа Хаббл. Об этом говорится в сообщении на сайте обсерватории.
Это видео демонстрирует "колеблющееся" движение тени звезды HBC 672, которое наблюдалось группой исследователей с использованием космического телескопа Хаббла NASA / ESA.
Считается, что звезда окружена искривленным седловидным диском с двумя вершинами и двумя провалами. Тень этой звезды проецируется на большое облако, в котором она родилась.
Поскольку диск вращается вокруг молодой звезды, он блокирует свет от этой звезды и отбрасывает переменную, "колеблющуюся" тень на отдаленное облако.
Ранее мы писали о том, что в атмосфере Марса заметили загадочное свечение. Также сообщалось, что между Землей и Луной построят спутник.
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