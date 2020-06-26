Внаслідок повеней в Івано-Франківській області пошкоджені майже 13 тисяч домоволодінь, на даний час відсутні проїзди до трьох десятків населених пунктів. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів.

Дощ припинився, і рівень води в річках дещо спав - де на півметра, де на метр. Ми маємо надію, що бувально вже відзавтра будемо приступати до оцінки завданих збитків. Але на відновлення всіх об’єктів інфраструктури Івано-Франківська область потребуватиме щонайменше 2,5 млрд грн.

Кабінет міністрів України виділив з резервного фонду для надання допомоги населенню Івано-Франківщини 480 млн грн. Ці гроші в першу чергу отримуватимуть місцеві жителі, які постраждали від стихії.

Законодаство і дорученння від президента, яке ми маємо, говорить про те, що людина має отримати відшкодування на придбання чи капітальний ремонт свого житла. Гроші спрямовуватимуть за трьома категоріями: поточний ремонт, капітальний ремонт і на купівлю нового житла, якщо воно було втрачене. Говорити про суми зараз важко, але перші гроші мають надійти людям орієнтовно до 15 липня. Але тут має працювати і страхування, сама сім’я має розуміти, що будинок у заплаві річки потенційно себе в собі загрозу.

Губернатор повідомив, що прокуратура області розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження рослинного світу. Водночас заперечив, що саме безконтрольне вирубування карпатських лісів стало причиною екологічної катастрофи на Івано-Франківщині.

Я маю статистичні дані від Лісагентства. У нашій області цього року на 25% поменшало вирубки лісу. Звичайно, є ця проблема, але у нашій області ще від жовтня минулого року був запроваджений електронний облік деревини та чіпування. Говорити, що вирубування лісу має дуже великий вплив, мені важко, тут потрібна думка науковців. Хочу наголосити, що ця негода яка мала місце - це реально катаклізм. З неба лило впродовж двох діб, як з відра. І це спричинило перетворення невеличких потічків на великі ріки, які змітали на своєму шляху все.

Раніше повідомлялося, що СБУ розслідує причини повеней на заході України за статтею "Екоцид".