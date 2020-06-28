Суверенітет та незалежність країни ціною власних життів: ситуація на передовій [ Редактировать ]
День Конституції відзначили сьогодні й на передовій. Там, де щодня ведуть бої за суверенітет та незалежність країни. А цілісність та недоторканність відстоюють ціною власних життів.
Сьогодні наші позиції обстрілювали вже двічі. Зокрема, із заборонених важких мінометів. Як українські військові відповідають на такі атаки - бачив Руслан Смєщук.
Це передові позиції на Світлодарській дузі. Ось там окуповане Дебальцеве. Тут не влаштовують парадів чи інших урочистостей. Але саме тут зі зброєю в руках боронять українську Конституцію.
Ворожі бліндажі на горизонті серед розпеченого сонцем степу, сліди влучень реактивних гранат довкола. Останній тиждень, та і попередній, тут було гаряче. Насамперед для бойовиків.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Там більше 10 загиблих за останній час. Спочатку це було просто ураження ворожої позиції, пізніше наші бійці знищили ворожий склад боєприпасів. А в останньому разі це знищення позиції де коригувальники використовували переносну станцію розвідки - так звану кредо М, яку неодноразово фіксувало ОБСЄ і як черговий доказ російської присутності на Донбасі.
Ось так це було. Вогняний стовп - то горять ворожі снаряди та набої. А ось це вже знищення керованою протитанковою ракетою ворожої розвідувальної станції.
Готові? Слава Україні!
Тож після цього супротивник не ризикує зайвий раз відкривати вогонь, розповідають військові.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Наразі вони відновлюються, через те що було нанесено вогневе ураження по їхніх позиціях, активно і обережно. Вони напевно не очікували такої відповіді на свої провокації.
І сьогодні ж, тут згадують побратимів, які віддали свої життя за конституційний лад у цей день. Серед них і Андрій Волос - Герой України, нагороджений посмертно. Він загинув 28 червня 2018 під Горлівкою. Хлопцю було всього 22.
Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:
Это было в 8 часов утра, прозвучал один выстрел. Меня как раз с поста поменяли, я побежал на его пост. Потом прозвучал второй выстрел. Это уже было по Андрею. Потому что первый был в младшего лейтенанта Валерия Шишака.
Хлопець дев'ять разів намагався потрапити на фронт. У дев'ятнадцять йому це все-таки вдалося. За три роки, під час спроби прориву ворога, прикриваючи пораненого командира, був застрелений снайпером.
Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:
Он был молодой, жизнерадосный парень. Никогда не был агрессивный, вечно веселый был. Тем более у него была молода жена, ребенок. Должен был быть. Родиться.
Так минув цей день на передовій.
по теме
У зоні ООС не припиняються ворожі обстріли
Тричі бойовики атакували наші позиції з артилерії 122 калібру, 120 мінометів і протитанкових гранатометів. Ще одну ворожу атаку зафіксовано поблизу Шумів
Війна на Сході: на Луганському напрямку загострилася ситуація
Позиції ЗСУ неподалік Оріхового ворог двічі накривав зі 122-міліметрових артилерійських систем. Вибухи ворожих мін 120 калібру зафіксували поблизу Новозванівки, Новотошківського та Катеринівки
На Донбасі фіксують ворожі обстріли
З гранатометів обстрілювали Шуми та Новолуганське. За минулу добу - було 11 ворожих атак - одного українського бійця поранено
Війна на Донбасі: бойовики атакують позиції оборонців
Російські найманці атакували українські позиції із заборонених мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
У Чорногорії відкрили центр для реабілітації українських військових
Заклад розташований у містечку Сутоморе на узбережжі Адріатичного моря. За словами посла, центр створено за сприяння української діаспори