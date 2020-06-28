Від прав і вольностей Орлика до Основного Закону за всіма канонами демократії. Україна відзначає День Конституції. Їй сьогодні виповнюється 24 роки. Історичною попередницею сучасного документа була Конституція Пилипа Орлика. Її написали ще у 1710 році, зібравши всі принципи, за якими хотіли будувати козацьку державу. Вже тоді владу поділили на три гілки, а гарантом Конституції визначили гетьмана. Саме до пам'ятника гетьманові Орлику поклав квіти з нагоди свята Президент Володимир Зеленський. Перша ж Конституція незалежної України ухвалювалася непросто, а її текст у подальші роки кілька разів переписували. Як це було - нагадає Юлія Жешко.

315 голосів "за" і рішення прийнято. Саме стільки депутатів Верховної Ради другого скликання підтримали Конституцію України. Над Основним Законом часів незалежності працювали понад шість років. У період з 1990 по 96-й було запропоновано 15 варіантів Конституції. Крім відповідальної за документ комісії, свої проєкти подавали й політичні партії. Але ухваленню документа заважало постійне протистояння президента і Верховної Ради. Зіграла свою роль і найтриваліша за всю історію соціально-економічна криза.

Не зривайте засідання, схаменіться.

Найбільш суперечливими були питання розподілу повноважень між гілками влади, визнання державної символіки, набуття права приватної власності, статусу Криму та невмируще мовне питання. Тож за 6 років чинна Конституція зазнала тисяч поправок. Активна робота над підсумковим проєктом тривала три місяці.

Я хочу, щоб ви - комуністи, демократи, рухівці, незалежні - проголосували і показали, що ви більші патріоти ніж ті міністри.

Конституційна комісія працювала по 13 годин на день, без вихідних. А вже у квітні 96-го розгляд Основного Закону внесли до порядку денного парламенту. Після ще двох місяців доопрацювань до проєкту внесли ще близько 6 тисяч поправок.

До 13:15 тимчасова узгоджувальна комісія проробляє зауваження президента, паралельно ці дорадчі групи виносять свої пропозиції.

Останню добу перед ухваленням Конституції над документом працювали день і ніч. А після узгодження всіх пропозицій о 9:20 28 червня 1996 року спікер тодішньої Ради оголосив - Конституцію України ухвалено.

Дякую! Це величезне свято!

Відтоді Рада вносила зміни до чинної Конституції вісім разів. Деякі з наступних поправок скасовували попередні. Остання ж була внесена 3 вересня минулого року, коли народні депутати зняли з себе недоторканність. Важливо, що на міжнародній арені Конституція України була й залишається однією з найдемократичніших у світі.