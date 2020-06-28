Боротьба за побачення з дитиною. В Одесі попри судові рішення батько вже протягом двох років не може побачитися з сином. Усе через недосконале законодавство. Чому так відбувається, з'ясовували наші кореспонденти.

Маленький Ернест грається із мамою у парку. Без свого відома та навряд чи розуміючи - він став учасником скандалу, який вже другий рік розвивається в Одесі. Вже два роки його батько Павло за дорослішанням сина може спостерігати хіба що через об’єктив телекамер.

Павло Мараховський, батько дворічної дитини:

Где они находятся, где они проживают я не знаю, могу лишь только догадываться. Знаю лишь то, что они скрываются и скрывают сына.

Вже понад два роки Павло бореться за право бачити дитину та брати участь у вихованні Ернеста. Та відстоює у суді свою честь і гідність. Каже - колишня дружина відмовляється дати йому бачитись із дитиною і натомість постійно поливає батька сина брудом. Через адвоката нам нарешті вдалося зв’язатися із мамою хлопчика.

Ксенія Мараховська, мати дворічної дитини:

26 мая 2018 года мой бывший муж Павел Мараховский пришел домой, агресивно стал себя вести, распускать руки, в результате чего нанес легкие… - Побил, не перекручивай. - Побил меня и мою маму. У моей мамы три сломанных ребра и бросался с отверткой на ребенка.

Справу закрили, адже доказів не було, каже адвокат батька. Більше того, за словами юриста, мати Ксенії навіть відмовилася проходити експертизу. За матеріалами слідства та даними психологічної експертизи саме Павло жертва конфлікту. Батько також звернувся до правоохоронних органів із закликом розшукати дитину. Представник батька каже - єдине його бажання це бачитися із дитиною. Дозвіл на це дав суд. Але бачитися із сином, за словами адвокатів, не дозволяла мати. Павлу довелося прийти до Ксенії із судовими виконавцями аби змусити виконати рішення. Але замість дитини побачив зачинені двері і приватних охоронців.

Інна Мажеру, адвокат Павла Мараховського:

Ксения вызвала четыре охранника их охранной фирмы "Зевс", когда мы подьехали для исполнения судебного решения, возле двери стояло четыре больших взрослых охранника в камуфляже, которые не подпускали к двери ни исполнителя, ни папу.

Мати ж твердить - перелякалась.

Ксенія Мараховська, мати дворічної дитини:

Я испугалась, потому что я одна с ребенком, жду отца для знакомства. Ребенок маленький, ему еще не было двух лет. Я написала, что я боюсь его пускать.

Адвокати ж кажуть - це не переляк, а невиконання рішення суду.

Людмила Шляпіна, адвокат Ксенії Мараховської:

Предьявлено подозрение о том, что якобы Ксения невыполняет решение суда.

Та адвокат Павла впевнена - виконувати рішення суду мати навряд чи збирається, адже навіть подала скаргу, аби заборонити побачення. Юрист наголошує - уся справа в грошах. Нам на камеру Ксенія каже - не вимагає нічого. Та от у адвоката інша інформація.

Інна Мажеру, адвокат Павла Мараховського:

Ксения обратилась в суд с иском о взыскании алиментов и первоначальный иск говорил, что они привыкли, что на соджержание ребенка идет три тысячи евро в месяц, и она так написала, что такие алименты на ребенка и отдельно алименты на маму. Потом она изменила свои исковые требования, сейчас она хочет 50 тысяч гривен и 45 тысяч гривен на себя. Поэтому говорить, что она ничего не хочет от папы невозможно, потому что они затягивают рассмотрение дела по алиментам, они пытаются найти какие-то сумасшедшие доходы у папы, которого они так обливают грязью.

Подібних історій публічних розлучень в Україні останнім часом усе більше. Як правило згідно законодавства суд стає на сторону матері. А діти стають заручникам судової тяганини, що може тривати роками. Для них - єдиний вихід це компроміс.