Паводки на Западе: Зеленский рассказал о борьбе с последствиями [ Редактировать ]
Во вторник, 30 июня, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео после посещения Херсонской области и Прикарпатья, которое пострадало от наводнения.
"В конце прошлой недели побывал с рабочими поездками в Ивано-Франковской и Херсонской областях. Первый из этих регионов пережил большое испытание. Сейчас делаем все, чтобы ликвидировать последствия паводка.
Еще раз подчеркну - средства на восстановительные работы сразу же поступили на места, поэтому сейчас главное - не опускать руки и настойчиво работать", - говорится в сообщении.
На Херсонщине Зеленский отметил "неплохой старт в развитии инфраструктуры и выводе бизнеса на новый уровень".
Ранее сообщалось, что Кабмин разработал план ликвидации паводка.
Также мы писали о том, что паводки на западной Украине смыли сотни километров дорог.
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