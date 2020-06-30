Во вторник, 30 июня, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео после посещения Херсонской области и Прикарпатья, которое пострадало от наводнения.

"В конце прошлой недели побывал с рабочими поездками в Ивано-Франковской и Херсонской областях. Первый из этих регионов пережил большое испытание. Сейчас делаем все, чтобы ликвидировать последствия паводка.

Еще раз подчеркну - средства на восстановительные работы сразу же поступили на места, поэтому сейчас главное - не опускать руки и настойчиво работать", - говорится в сообщении.

На Херсонщине Зеленский отметил "неплохой старт в развитии инфраструктуры и выводе бизнеса на новый уровень".

Ранее сообщалось, что Кабмин разработал план ликвидации паводка.

Также мы писали о том, что паводки на западной Украине смыли сотни километров дорог.