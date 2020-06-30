Кому категорически нельзя есть абрикосы [ Редактировать ]
Абрикос - полезный и вкусный фрукт, который богат полезными свойствами. Однако, специалисты рассказали, что не всем людям можно его есть. Об этом передает newsyou.info.
В абрикосах содержится много антиоксидантов и витамина А. В 3-4 абрикосах (100 грамм) содержится всего 45 ккал. Кроме того, у них низкий гликемический индекс и они прекрасно подходят для диабетиков.
Как отмечают специалисты, абрикосы снижают риск развития дегенерации сетчатки, слепоты и других проблем со зрением. В этих фруктах содержатся витамины А и С, которые защищают иммунную систему человека и формируют процесс роста у детей и подростков.
Кому абрикосы есть нельзя:
- Людям с аллергией на латекс, так как могут возникнуть перекрестные реакции.
- Противопоказаны абрикосы людям с камнями в почках.
- Не стоит употреблять семена абрикосов, так как в них есть цианид и есть риск отравления.
- Людям с гастроэнтеритом абрикосы противопоказаны до полного выздоровления, так как они являются натуральным слабительным и могут снизить снижение диареи.
Как употреблять абрикосы
Лучше всего абрикосы есть свежими и спелыми. Также они будут полезны в виде напитков, как добавки в салаты, напитки и сладости.
Еще абрикосы положительно влияют на состояние кожи и их используют в косметической промышленности.
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