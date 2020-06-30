А на коронавірусному фронті, як і раніше, в авангарді - медпрацівники. Підтримати їх вирішили в Українській Православній церкві. На Одещині священники влаштували свято для вітчизняних лікарів. Як усе відбувалося - дивіться далі.

Більше двохсот медпрацівників з усієї Одещини, зокрема, з опорних лікарень, зібрала Одеська єпархія Української православної Церкви у селі Маринівка на території Свято-Покровського скиту. Свято приурочили до Дня медика.

Андрій Пальчук, представник Одеської єпархії Української Православної Церкви:

У нас, к сожалению, пришла пандемия и голыми руками пришлось врачам встречать эту проблему: и без костюмов, и без масок. Сейчас мы хотим проявить самое главное, что есть в жизни - это внимание. Я думаю, что на государственном уровне редко когда происходят такие площадки.

Медикам за їхню самовідданість подякував Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. Він зауважив, що останніми роками в нашій країні медицині приділяли мало уваги: тож пандемія стала справжнім випробуванням для лікарів. Втім, на виклик вони відповіли гідно.

Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел:

Низкий поклон и благодарность, прежде всего, всем работникам медицинских служб Одесской области: врачам, фельдшерам, медперсоналу, которые трудились на передовой, часто рискуя своей жизнью. От лица ваших пациентов духовенства, верующих Одесской метрополии Украинской Православной Церкви, мы приносим всем вам вместе и каждому в отдельности большое человеческое спасибо.

Від імені єпархії та благодійників владика подарував лікарям Одещини два автомобілі швидкої допомоги. І вручив найвищі нагороди УПЦ. Їх отримали як лікарі, так і водії екстреної служби.

Ярослав Головкин, водій машини швидкої допомоги:

Поборемся. Для этого мы на работе. Вроде нас охраняют со всех сторон: сверху и по бокам.

В організації свята взяли участь і представники "Опозиційної платформи - За життя".

Олександр Едельман, представник партії "Опозиційна платформа - За життя":

Владыка Митрополит Агафангел является примером для нашей команды "Оппозиционная платформа - За жизнь". Равняясь на него, мы помогаем медикам, помогаем получить им то, что им не дало наше государство. Мы будем бороться за то, чтобы наши граждане получали качественные и достойные медицинские услуги, и наши врачи получили хорошие условия труда.

На останок учасникам свята підготували концерт та частування.