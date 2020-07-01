Штраф за кражу коньяка в 17 тысяч: в Украине вводят понятие "проступок" [ Редактировать ]
С 1 июля в Украине появляется новый вид правонарушений, который называется "проступок".
В ноябре 2018 года Верховная Рада приняла закон о проступках, где были прописаны особенности введения нового вида правонарушений. 19 апреля 2019 года документ был подписан Порошенко.
И вот теперь эта норма наконец-то вступила в силу.
Что такое проступок?
Проступком считаются все составы правонарушений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде штрафа не более 51 тысячи гривен и не связанное с лишением свободы.
Сюда относится около 100 составов преступлений из Уголовного кодекса. В том числе:
- неквалифицированные кражи (на сумму которая не превышает значительный размер, то есть 105 100 гривен, и если кража совершена нарушителем не в составе группы),
- хранение наркотиков без цели сбыта в небольших количествах,
- мошенничество на сумму менее 105 100 гривен,
- причинение легких телесных повреждений,
- нанесение побоев,
- хулиганство (не групповое),
- фиктивное предпринимательство, не причинившее значительных убытков государству.
Проступок предусмотрено расследовать максимум месяц, преступление же минимум два месяца с возможностью продления этого срока неоднократно.
Дознаватели вместо следователей
В полиции вводится новая штатная единица - дознаватель, который вместо следователя будет расследовать проступки.
По подсчетам главы Нацполиции Игоря Клименко, приступят к работе с 1 июля около 37 тысяч дознавателей.
В эту категорию планировалось перевести участковых и набрать новых людей, но по факту перевели в основном следователей.
Штрафы за проступки резко выросли
С 1 июля кардинально меняется порядок привлечения к ответственности нарушителей, например, за магазинную кражу на сумму более 210 гривен, но меньшую чем 105 100 гривен.
Меняется и наказание за простую кражу - по ч.1 ст.185 УК Украины. Ранее минимальный штраф за уголовную кражу без отягощающих обстоятельств был 850 гривен. С 1 июля эта сумма выросла до минимального порога в 17 тысяч гривен, а максимальное наказание будет составлять 51 тысячу гривен.
То есть за кражу бутылки коньяка вору теперь придется серьезно поиздержаться на штраф в 17 тысяч гривен.
Задерживать полиция будет иметь право на протяжении 72 часов - если лицо сопротивляется копу, отказывается прекратить правонарушение, пытается сбежать. Или на 24 часа - если человек нетрезвый и может нанести вред себе или окружающим.
Казус с пьянством за рулем
Также в законопроекте, который был принят при Порошенко, предлагалось сделать уголовным проступком вождение в нетрезвом виде или под действием наркотиков - ввести в Уголовный кодекс новую статью-286 со значком 1.
Однако после прихода к власти Владимира Зеленского эту статью все же решили убрать и оставить вождение в нетрезвом состоянии в административных правонарушениях, как и раньше по ст.130 КУоАП.
Однако с сегодняшнего дня все-таки будет уголовным проступком вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - ст.286 прим 1 УК Украины.
Так как правки, декриминализирующие эту статью в УК передали на подпись Владимиру Зеленскому еще 23 июня, но он до сих пор не подписал их, они не опубликованы и изменения не вступили в силу. Поэтому сегодня и до подписания правок, а также до вступления их в силу, будет действовать "старая" редакция закона о проступках, где пьянка за рулем - уголовный проступок, карающийся штрафом до 34 тысяч гривен с возможностью лишения прав до 3 лет.
То есть все, кто в это "межзаконье" попадется за рулем подшофе, будут первопроходцами и окажутся привлеченными к уголовной ответственности за совершение проступка.
Как будут судить за проступки
При предьявлении подозрения в совершении проступка прокурор обязан принять такие решения: не позднее трех дней направить обвинительный акт в суд, продлить срок дознания на 20 дней, если подозреваемый не признает вину и собранных материалов не достаточно, или закрыть уголовное производство если нет состава правонарушения.
Либо, при признаках совершения не проступка, а преступления, направить уголовное производство для проведения досудебного производства следователю.
Упрощается и порядок рассмотрение дел по проступкам в суде. Суд, получив обвинительный акт по совершению уголовного проступка, должен в течение 5 дней назначить судебное разбирательство.
Если обвиняемый не оспаривает установленные обстоятельства нарушения и согласен с рассмотрением обвинительного акта без его присутствия, суд может рассмотреть обвинительный акт без участников производства.
В МВД считают, что введение проступков значительно разгрузит следователей. Однако учитывая, что в дознаватели как раз перевели действующих следователей, то эффект как раз может быть обратный. Магазинные кражи будут расследоваться быстро, ведь это проще простого, а на тяжких и особо тяжких преступлениях будет кадровый голод.
Смотрите также, какие еще изменения ждут украинцев в июле.
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