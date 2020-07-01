С 1 июля в Украине появляется новый вид правонарушений, который называется "проступок".

В ноябре 2018 года Верховная Рада приняла закон о проступках, где были прописаны особенности введения нового вида правонарушений. 19 апреля 2019 года документ был подписан Порошенко.

И вот теперь эта норма наконец-то вступила в силу.

Что такое проступок?

Проступком считаются все составы правонарушений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде штрафа не более 51 тысячи гривен и не связанное с лишением свободы.

Сюда относится около 100 составов преступлений из Уголовного кодекса. В том числе:

неквалифицированные кражи (на сумму которая не превышает значительный размер, то есть 105 100 гривен, и если кража совершена нарушителем не в составе группы),

хранение наркотиков без цели сбыта в небольших количествах,

мошенничество на сумму менее 105 100 гривен,

причинение легких телесных повреждений,

нанесение побоев,

хулиганство (не групповое),

фиктивное предпринимательство, не причинившее значительных убытков государству.

Проступок предусмотрено расследовать максимум месяц, преступление же минимум два месяца с возможностью продления этого срока неоднократно.

Дознаватели вместо следователей

В полиции вводится новая штатная единица - дознаватель, который вместо следователя будет расследовать проступки.

По подсчетам главы Нацполиции Игоря Клименко, приступят к работе с 1 июля около 37 тысяч дознавателей.

В эту категорию планировалось перевести участковых и набрать новых людей, но по факту перевели в основном следователей.

Штрафы за проступки резко выросли

С 1 июля кардинально меняется порядок привлечения к ответственности нарушителей, например, за магазинную кражу на сумму более 210 гривен, но меньшую чем 105 100 гривен.

Меняется и наказание за простую кражу - по ч.1 ст.185 УК Украины. Ранее минимальный штраф за уголовную кражу без отягощающих обстоятельств был 850 гривен. С 1 июля эта сумма выросла до минимального порога в 17 тысяч гривен, а максимальное наказание будет составлять 51 тысячу гривен.

То есть за кражу бутылки коньяка вору теперь придется серьезно поиздержаться на штраф в 17 тысяч гривен.

Задерживать полиция будет иметь право на протяжении 72 часов - если лицо сопротивляется копу, отказывается прекратить правонарушение, пытается сбежать. Или на 24 часа - если человек нетрезвый и может нанести вред себе или окружающим.

Казус с пьянством за рулем

Также в законопроекте, который был принят при Порошенко, предлагалось сделать уголовным проступком вождение в нетрезвом виде или под действием наркотиков - ввести в Уголовный кодекс новую статью-286 со значком 1.

Однако после прихода к власти Владимира Зеленского эту статью все же решили убрать и оставить вождение в нетрезвом состоянии в административных правонарушениях, как и раньше по ст.130 КУоАП.

Однако с сегодняшнего дня все-таки будет уголовным проступком вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - ст.286 прим 1 УК Украины.

Так как правки, декриминализирующие эту статью в УК передали на подпись Владимиру Зеленскому еще 23 июня, но он до сих пор не подписал их, они не опубликованы и изменения не вступили в силу. Поэтому сегодня и до подписания правок, а также до вступления их в силу, будет действовать "старая" редакция закона о проступках, где пьянка за рулем - уголовный проступок, карающийся штрафом до 34 тысяч гривен с возможностью лишения прав до 3 лет.

То есть все, кто в это "межзаконье" попадется за рулем подшофе, будут первопроходцами и окажутся привлеченными к уголовной ответственности за совершение проступка.

Как будут судить за проступки

При предьявлении подозрения в совершении проступка прокурор обязан принять такие решения: не позднее трех дней направить обвинительный акт в суд, продлить срок дознания на 20 дней, если подозреваемый не признает вину и собранных материалов не достаточно, или закрыть уголовное производство если нет состава правонарушения.

Либо, при признаках совершения не проступка, а преступления, направить уголовное производство для проведения досудебного производства следователю.

Упрощается и порядок рассмотрение дел по проступкам в суде. Суд, получив обвинительный акт по совершению уголовного проступка, должен в течение 5 дней назначить судебное разбирательство.

Если обвиняемый не оспаривает установленные обстоятельства нарушения и согласен с рассмотрением обвинительного акта без его присутствия, суд может рассмотреть обвинительный акт без участников производства.

В МВД считают, что введение проступков значительно разгрузит следователей. Однако учитывая, что в дознаватели как раз перевели действующих следователей, то эффект как раз может быть обратный. Магазинные кражи будут расследоваться быстро, ведь это проще простого, а на тяжких и особо тяжких преступлениях будет кадровый голод.

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