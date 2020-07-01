Байден вийшов із тіні. І дав свою першу за довгий час пресконференцію. Які в нього шанси на перемогу? І які прізвиська для суперника придумав Дональд Трамп? Дмитро Анопченко про американський політичний двобій.

Джо Байден за весь час карантину не з'являвся на публіці - беріг себе, тому транслював тільки відеозвернення. Так само - каже - буде й надалі.

Джо Байден, претендент на посаду президента США:

Я виконуватиму рекомендації лікарів не тільки задля своєї безпеки, але й заради країни. А це означає, що я не проводитиму мітингів.

Тож перший великий захід, на якому країна почує політика - з'їзд демократів у середині серпня. На ньому Байден обіцяє оголосити про жорсткий курс щодо Росії в разі перемог. А потім дебати, на яких він запропонує Трампові з'ясувати, хто з них, попри вік, розумніший.

Джо Байден, претендент на посаду президента США:

Я не можу дочекатися, щоб порівняти інтелектуальні здібності - свої та того, з ким веду боротьбу.

І це заочна відповідь на постійні натяки Трампа, що, мовляв, у Байдена, а йому скоро виповниться 78, старечий маразм.

Чим зараз заклопотаний Трамп - підбирає для суперника нове прізвисько. Усім своїм ворогам у промовах і у Твіттері він придумує імена. Клінтон була в нього "Crooked Hillary" - "брехлива Гілларі"; Байдена прозвав "Sleeping Joe", "сонний Джо", із натяком, що в того загальмована реакція. Але тепер вирішив - це недостатньо образливо, тож ламає голову, щоб іще вигадати.

Проблема і з музикою. Дедалі більше співаків забороняють використовувати їхні мелодії на мітингах Трампа, останніми це Rolling Stones днями зробили, надіславши офіційну претензію до штабу кандидата.

Бентежить і соціологія. От тільки сьогодні свіжі опитування авторитетного Pew research center з'явилися.

На запитання, "що вони відчувають, коли думають про те, що відбувається з країною", 87 відсотків американців сказали "вкрай незадоволені" і лише дванадцятьом відсоткам "усе подобається" і ось як змінились настрої останнім часом. Ну а якби вибори відбулися сьогодні, 54 відсотки заявили, що підтримали би Байдена, і лише 44% - віддали б голоси за Трампа.

Сам президент із цим не згоден, мовляв, "соціологи маніпулюють, і це довела незалежна експертиза". Проте весь час, що залишився до виборів, схоже, буде в рейтингах на другій позиції, тож психологічно для нього це складно.