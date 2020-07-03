Дети с оккупированных территорий смогут поступать в вузы без ВНО [ Редактировать ]
В пятницу, 3 июля, Украине разрешили ученикам с временно оккупированных территорий поступать во все вузы без прохождения внешнего независимого оценивания. Верховная Рада одобрила законопроект №3734 президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Документ за основу и в целом поддержали 310 парламентариев.
До этого депутаты одобрили проект за основу, за что отдали 266 голосов. Но фракция "Европейская солидарность" выступала против его принятия в целом и просила о квотах для поступления не только для детей с ОРДЛО, но и для детей бойцов АТО/ООС. Но впоследствии депутаты все-таки смогли одобрить этот документ и в целом тоже.
Этот закон разрешает поступление по вступительным экзаменам в пределах установленных квот абитуриентам, проживающим на временно оккупированных территориях и территориях населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения.
До этого поступление по квоте предусматривалось только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория Автономной республики Крым и города Севастополя, в уполномоченные учреждения высшего образования (ранее это были сто вузов).
Читайте также, в Украине 30 июня в Украине прошло ВНО по украинскому языку. Было принято решение о пропуске участников на пункты сдачи раньше.
по теме
КПВВ в Станице разблокировали
Самопровозглашенная республика "ЛНР" снимает запрет на передвежение через пункт пропуска
Програма дій уряду не захищає права українців:"Опозиційна платформа - За життя" вимагає відставки Кабміну - Юрій Бойко
Верховна Рада сьогодні вирішила полегшити наслідки коронавірусної кризи - які саме рішення ухвалили і про що сперечалися?
Игорный бизнес: когда Рада примет закон
Проект готов к рассмотрению в зале Верховной Рады
Опимах нашел лазейку в системе и отдал государственное месторождение частной структуре - журналист
Приказ Романа Опимаха о предоставлении частной компании специального разрешения на добычу газа на Тынивском месторождении свидетельствует о том, что он сдает государственные интересы в угоду олигархам
На Донбассе женщина погибла из-за обстрелов боевиков
В пятницу, 3 июля, российские войска обстреляли населенный пункт на Донбассе