В Киеве резко ухудшилась ситуация с коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксированы 118 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, в Киеве зарегистрировали 5465 инфицированных, 1170 киевлян победили инфекцию, еще 114 человек погибли.
Отмечается, что среди заболевших:
- 56 женщин, возрастом от 20 до 75 лет;
- 52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет;
- 10 детей – от 2 до 15 лет.
Известно, что наибольшее количество новых заболевших зафиксировано в Днепровском районе (21 человек), в Шевченковском районе (17 больных) и в Голосеевском районе (16 инфицированных).
Ранее мы писали, что в Украине за сутки лабораторно подтвердили 914 новых случаев коронавируса. 15 человек погибли от болезни.
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