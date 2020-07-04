За сутки в столице зафиксированы 118 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве зарегистрировали 5465 инфицированных, 1170 киевлян победили инфекцию, еще 114 человек погибли.

Отмечается, что среди заболевших:

56 женщин, возрастом от 20 до 75 лет;

52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет;

10 детей – от 2 до 15 лет.

Известно, что наибольшее количество новых заболевших зафиксировано в Днепровском районе (21 человек), в Шевченковском районе (17 больных) и в Голосеевском районе (16 инфицированных).

Ранее мы писали, что в Украине за сутки лабораторно подтвердили 914 новых случаев коронавируса. 15 человек погибли от болезни.