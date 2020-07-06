Коронавирус в Киеве пошел на спад [ Редактировать ]
В столице за сутки подтвердили 59 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось до 5602 человек, при этом погибли 116 пациентов, еще 1809 киевлян.
Отмечается, что коронавирус обнаружили у:
- 28 женщин, возрастом от 19 до 73 лет;
- 28 мужчин в возрасте от 18 до 77 лет;
- 3 детей – от 3 месяцев до 6 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Дарницком и Днепровском районах (по 9 больных), Шевченковском, Голосеевском и Подольском районах (по 9 пациентов).
Фото: Telegram
Читайте также, в Украине за сутки зарегистрировали 547 новых случаев коронаиврусной инфекции. Больше всего случаев выявили во Львовской, Ровенской областях и Киеве.
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