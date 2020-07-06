В столице за сутки подтвердили 59 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось до 5602 человек, при этом погибли 116 пациентов, еще 1809 киевлян.

Отмечается, что коронавирус обнаружили у:

28 женщин, возрастом от 19 до 73 лет;

28 мужчин в возрасте от 18 до 77 лет;

3 детей – от 3 месяцев до 6 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Дарницком и Днепровском районах (по 9 больных), Шевченковском, Голосеевском и Подольском районах (по 9 пациентов).

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