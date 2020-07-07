Dior представив нову колекцію в мініатюрі [ Редактировать ]
Dior представив нову колекцію весна-літо в мініатюрі. Дизайнери створили 37 суконь ручної роботи. Усі вони як справжні, щоправда вдягаються лише на крихітні манекени.
А замість дефіле - продемонстрували нові вбрання у короткометражному фільмі. Напередодні в Парижі стартував "Віртуальний тиждень моди". Свої роботи всі дизайнери показуватимуть в онлайн-форматі.
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