Во вторник, 7 июля, в 4 часа утра российские силовики пришли с обысками в дома крымских татар. В результате обысков задержали 6 крымских татар. Об этом сообщает крымскотатарская правозащитница Лутфие Зудиева, передает "РБК-Украина".

Задержан Эмиль Зиядинов - активист, стример. Участвовал в пикетах в Москве в качестве протеста против репрессий в Крыму. В отношении него был также составлен административный протокол за ведение видеосъемки в день обыска в домах крымских татар в марте 2019 года.

Также задержаны Исмет Ибрагимов, Алим Суфьяном - 30 лет, женат. Он принимал участие в организации мусульманских праздников. Посещал суды по политически мотивированным делам.

Сейран Хайретдинов - женат, 3 детей. В своей местности был в числе организаторов праздничных мероприятий Курбан и Ораза байрам. Активно посещал судебные процессы в отношении крымских татар.

Александр Сизиков - российский мусульман инвалид I группы, полностью потерял зрение в 2009 году. Дважды выходил на одиночные пикеты в поддержку политзаключенных Эдема Смаилова, главы религиозной общины "Топчик", который до ареста был опекуном Сизикова.

Вадим Бектемиров - женат, у него дочь. Активист, который занимался передачами в СИЗО политзаключенным.

Адвокат Ислям Велиляев сообщил в комментарии "Крымской солидарности", что его не допустили в дом активиста Эмиля Зиядинова, где силовики проводили обыск.

"На мои требования, допустить меня к моему подзащитному и присутствовать при обыске, сотрудники ФСБ взяли мою визитную карточку и сказали ожидать. Право на защиту нарушено, меня не допустили до проведения обыска", - рассказал он.

Отметим, после аннексии в Крыму часто проходят обыски у журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Международные организации осуждают действия РФ. Также США и ЕС неоднократно требовали освободить всех политузников.

Ранее мы писали о том, что журналиста арестовали в прямом эфире.