Глава Минэнерго Буславец рассказала, как берет на работу людей, полагаясь на интуицию [ Редактировать ]
И.о. министра энергетики Ольга Буславец при подборе персонала полагается на собственную интуицию. Об этом она рассказала в интервью "Экономической правде".
Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком рыб, это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть.
Мне показалось, что эти люди способны на решение поставленных задач. Но я не работала с ними настолько плотно, чтобы дать им оценку либо приоритезацию с точки зрения профессиональных качеств.
Глава Минэнерго пожаловалась, что ей сложно найти "зама", который был бы нейтрален с точки зрения восприятия и был эффективен с точки зрения вызовов. Рассматриваются две кандидатуры, потому что предыдущие не прошли спецпроверки - их просто отклонили.
Ранее сообщалось, что Кабмин уволил четырех замов министра образования.
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