И.о. министра энергетики Ольга Буславец при подборе персонала полагается на собственную интуицию. Об этом она рассказала в интервью "Экономической правде".

Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком рыб, это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть. Мне показалось, что эти люди способны на решение поставленных задач. Но я не работала с ними настолько плотно, чтобы дать им оценку либо приоритезацию с точки зрения профессиональных качеств.

Глава Минэнерго пожаловалась, что ей сложно найти "зама", который был бы нейтрален с точки зрения восприятия и был эффективен с точки зрения вызовов. Рассматриваются две кандидатуры, потому что предыдущие не прошли спецпроверки - их просто отклонили.

Ранее сообщалось, что Кабмин уволил четырех замов министра образования.