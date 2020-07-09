Ще у 213 тисяч людей у світі напередодні діагностували коронавірус. Це новий антирекорд від початку пандемії. Загальна кількість інфікованих - перевалила за 12 мільйонів.

З них більше половини видужали, а летальних випадків 550 тисяч.

Найбільший добовий приріст хворих на COVID-19 у США - майже 60 тисяч. На другому та третьому місці Бразилія та Індія. Також складною епідемситуація залишається у Південній Африці, Росії, Мексиці, Колумбії та Перу.