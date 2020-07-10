Хомяк обыкновенный оказался в списке Международного союза охраны природы с пометкой об угрозе исчезновения.

Об этом пишет пресс-служба Международного союза охраны природы.

По информации, на исчезновение животных влияют рост городов, строительство дорог, выращивание сельскохозяйственных культур с применением. пестицидов, загрязнение окружающей среды, изменения климата.

Отмечается, что под угрозой исчезновения также находятся африканские обезьяны, северный гладкий кит, мадагаскарские лемуры.

Ранее мы сообщали, что бананы находятся под угрозой тотального исчезновения. В Колумбии объявили чрезвычайную ситуацию, так как в почве обнаружили грибок.