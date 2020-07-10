Маленькие милые животные под угрозой вымирания [ Редактировать ]
Хомяк обыкновенный оказался в списке Международного союза охраны природы с пометкой об угрозе исчезновения.
Об этом пишет пресс-служба Международного союза охраны природы.
По информации, на исчезновение животных влияют рост городов, строительство дорог, выращивание сельскохозяйственных культур с применением. пестицидов, загрязнение окружающей среды, изменения климата.
Отмечается, что под угрозой исчезновения также находятся африканские обезьяны, северный гладкий кит, мадагаскарские лемуры.
Ранее мы сообщали, что бананы находятся под угрозой тотального исчезновения. В Колумбии объявили чрезвычайную ситуацию, так как в почве обнаружили грибок.
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