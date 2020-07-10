Роботы американской компании Boston Dynamics выступили в качестве черлидеров на стадионе Paypal Dome.

Танец выложили на официальном YouTube-канале компании Boston Dynamics.

По информации, роботы-черлидеры поддерживали бейсбольную команду Hawks. Инициаторами техно-танца выступили организаторы состязания.

Отмечается, что матч проходил на стадионе без зрителей.

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