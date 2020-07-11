Тим часом у світі зафіксований новий антирекорд - майже 237 тисяч нових випадків від учора. Найбільше у США, Бразилії та Індії. Європа між тим поступово знімає обмеження. Хоча іноді швидкий вихід з карантину змушує так само швидко до нього повернутися.

Так, щонайменше 5 англійських пабів знову закрили після гучного повернення до роботи. У кожному з них виявили випадки коронавірусу. Тепер відстежують усіх відвідувачів для попередження спалаху інфекції. Як це працює - розкаже Світлана Чернецька із Лондона.

Цей паб у англійській глибинці знову на замку. Лише минулої суботи він вийшов з затяжного карантину. Але як виявилося, першого ж дня туди завітав інфікований коронавірусом. Тобто під загрозою ураження опинилися не лише працівники пабу, але й усі відвідувачі. Яких було немало.

Джорджія Гослінг, відвідувачка пабу:

Для нас це стало наче поверненням до реальності, адже ми розуміли, що ситуація з коронавірусом жахлива, але не думали, що вона дійде до нас. Тепер ми всі ще більше налякані щодо відвідин громадських закладів.

Ось як святкували відкриття пабів у різних куточках Англії. Пиво лилося рікою, тож про миття рук чи зберігання дистанції пам'ятали далеко не всі. Особливо ближче до вечора.

Джеф Мейсон, відвідувач пабу:

Нарешті ми знову вийшли в люди, і всі виглядають щасливими, адже ми, англійці, вміємо добряче розважитися, коли ми разом. Тож я дуже радий, що ми знову можемо випити пінту пива разом.

Такі масові гуляння закінчилися закриттям для п'яти пабів та двох барів. Тепер там проводять генеральне прибирання та дезінфекцію. А за справу взялися так звані "відслідковувачі контактів". Це люди, які обдзвонюють усіх відвідувачів, що перебували у закладі одночасно з інфікованим.

Едвін Філіп Консейкао, відслідковувач контактів у центрі запобігання та контролю інфекції:

Ми ставимо дуже багато запитань. Працюємо наче провідники щодо відтворення подій. Запитуємо про кожну дрібницю - що люди робили, де і з ким зустрічалися. Далі відслідковуємо тих людей, з якими вони перетиналися. І просимо їх, залежно від симптомів, здати тест чи самоізолюватися.

Відслідковування контактів - далеко не унікальне явище. Схожі коронавірусні колл-центри тепер працюють у багатьох країнах Європи. Взірцем такої служби стала Азія. У Сінгапурі з перших днів пандемії відстежували контакти інфікованих.

Знайти усіх потенційних інфікованих зараз не так вже й складно. Адже за новими правилами роботи пабів - вони зобов'язані записувати дані усіх відвідувачів. Це робиться саме для такої ситуації, коли потрібно попередити людей про ризик зараження.