Океан устроил в городе "пенную вечеринку" (видео) [ Редактировать ]
Фото: EPA/UPG
В столице ЮАР Кейптауне после мощных штормов улицы города накрыло густой пеной.
Кадры выставляют в интернете жители города.
Отмечается, что местные жители, которые проходят возле побережья океана покрываются пеной. Во время недавних штормов высота волн достигала 10 метров.
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