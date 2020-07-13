Скандал на Харківщині: голова Первомайської райдержадміністрації викидає жінку з двома дітьми на вулицю [ Редактировать ]
Звільнити житло для чиновника! На Харківщині новопризначений голова Первомайської райдержадміністрації вимагає від жінки, яка сама виховує двох маленьких дітей, звільнити займану службову квартиру. Бо чиновнику, мовляв, ніде жити.
І попри те, що договір на проживання підписаний до 2024 року, посадовець, через суд, вимагає звільнити квадратні метри негайно. У ситуації розбиралися наші кореспонденти
У цю службову квартиру Ольга Буряченко, тоді ще молодий спеціаліст, юрист в Первомайській районній адміністрації, заселилася майже вісім років тому. Зробила косметичний ремонт і підписала договір про те, що має право тут жити до 2024.
Ольга Буряченко мешканка службової квартири:
Здесь не было ни люстры, то есть все болталось. То есть проводку нужно было заменять. Даже унитаза здесь не было, когда я здесь заселилась.
Та два місяці тому Ольга отримала повістку до суду. У позовній заяві вказано - до району призначено нового голову, йому ніде жити, тож він наполягає на тому, щоб Буряченко разом з дітьми негайно звільнила квартиру.
Ну как не жалко, ну совсем маленькие детки. Ну куда мне. Куда мне с ними тут.
Ольга Буряченко, мешканка службової квартири:
У меня другого жилья нет, идти мне некуда проживать. Сейчас я нахожусь в декрете, у меня единственный доход 860 грн. Снять квартиру у нас в городе Первомайском стоит больше. Почему-то права главы администрации важнее, чем сотрудницы обычной. Я не думала, что соизмеримо благо главы администрации и матери с двумя детьми.
Сьогодні у Первомайському суді перше засідання у справі. Підтримати Ольгу прийшли жителі міста, обурені діями чиновника.
Володимир Іванов, житель Первомайського:
Выселить без предоставления жилья. У нее двое малолетних детей! Плюс удержать еще с нее две тысячи грн. Ну, это что, я не знаю, какая мораль у человека, который приехал сюда возглавлять наш район. Я считаю, что это человек не моральный.
Іван Спіров, депутат Первомайської міськради:
И куда эти люди должны уйти. На улицу? Ну это неправильно, я считаю. Глава райадминистрации, я думаю, может найти себе другие варианты как получить или снять жилье. Доходы у него позволяют это сделать.
Голова райадміністрації до суду не прийшов. Його юристка - коментувати позов відмовилася. Не пустили журналістів і до районної адміністрації. Мовляв, карантин. Сам Вадим Партала до нас не вийшов.
Віктор Засуха, керівник апарату Первомайської райдержадміністрації:
Справа в тому, що зараз голова адміністрації зайнятий, у нього проходять планові заходи, тому приділити увагу він вам не зможе. Ви можете звернутися на нашу офіційну адресу і отримати відповідно офіційну відповідь.
Наступне судове засідання призначили на початок серпня. З проханням захистити її та дітей Ольга вже звернулася до нардепів та президента України.
по теме
В Україні розпочалася чергова серія детективу з плівками Порошенка
Чергова серія детективу з плівками Порошенка - нардеп Андрій Деркач оприлюднив ще одну порцію розмов із голосом нібито екс-гаранта
На Черкащині місцеві жителі повстали проти сільської ради
Земля є, але тільки для обраних. У Таганчанській ОТГ на Черкащині місцеві жителі повстали проти сільської ради. На початку липня - депутати через сесію виділили собі та своїм родичам - десятки гектарів сільгосппризначення
Скандал у США: CNN звинувачує Дональда Трампа в хамстві
CNN опублікували сенсацію - звинувачує Дональда Трампа в хамстві по відношенню до світових лідерів. Начебто президент принижував своїх колег у телефонних розмовах
Скандальне інтерв'ю: очільниця Комітету соцполітики закликала до кастрації жінок
Поділила дітей за якістю. В Україні скандал через слова голови парламентського комітету соцполітики - депутатки Галини Третьякової
Примусова децентралізація: на Житомирщині селяни протестують проти самоуправства чиновників
Реформа, що мала змінити радянську тоталітарну вертикаль управління на схему самоврядування за прикладом цивілізованого світу, в наших реаліях, виявляється, може і не спрацювати