В Украине заработал новый "реформаторский" орган [ Редактировать ]
При Минздраве начал работу Медицинский совет, который будет заниматься реформированием украинской медицины.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, совет будет собираться дважды в месяц, чтобы решить вопросы с финансированием специализированных отраслей медицины.
Вчера в Минздраве состоялось первое заседание Медицинского совета. Основная его задача – советы по реформированию медицины, воплощение медицинских технологий, развитие новых технологий, вопросы образования. Это касается и реформирования отдельных отраслей высокоспециализированной помощи, психиатрической медпомощи, противотуберкулезной помощи, как финансировать те или иные небольшие районные больницы.
Отмечается, что заместителем председателя Медицинского совета избран кардиохирург Василий Лазоришинец, секретарем – анестезиолог Сергей Дубров.
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