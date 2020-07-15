Масові протести, не менш масові затримання та побиття активістів. Це - президентські перегони у Білорусі. Там тисячі людей у різних містах вийшли на вулиці. Бо напередодні Центрвиборчком зняв із реєстрації двох опозиційних кандидатів.

Розганяти мітинги прибув ОМОН. За словами свідків, лупцювали та хапали всіх без розбору. Загалом затримали зо три сотні людей. Як усе було розповість Ольга Жидецька.

Стихійні протести у найбільших містах Білорусі спалахнули надвечір. Коли країною поширилася новина - ЦВК відмовила у реєстрації найвпливовішим опозиційним кандидатам у президенти. Віктору Бабарико, адже він перебуває під слідством у кримінальній справі. Та Валерію Цепкало, бо ніби не набрав достатньо підписів. Найбільше людей - кілька тисяч - зібралося в Мінську.

Затримання розпочалися майже одразу. До центру під'їхав спецтранспорт і омонівці почали грубо хапати демонстрантів та вести до автозаків.

Руслан, протестувальник:

Вот ребята перед нами шли человек 9. И просто из автозака выбежали сотрудники ОМОНа и люди в гражданском и просто всех без разбору, кто бы там шел, всех забирали. Абсолютно всех. И били.

Мітингувальники почали опиратися затриманням. Молоді люди кидалися на спецпризначенців та відбивали своїх. Приголомшливі кадри сутичок заполонили соцмережі.

Під гарячу руку силовиків потрапили навіть представники ЗМІ. Затримали щонайменше 15 журналістів.

Загалом, за повідомленням білоруського МВС, затримано близько 300 мітингувальників. У сутичках постраждали шестеро омонівців. Слідчий комітет розпочав провадження за статтею порушення громадського порядку. За це в Білорусі передбачено до 3 років за ґратами.

Дмитро, протестувальник:

Мы впринципе не могли остаться дома сидеть. Что чем больше людей выйдет на такую акцию солидарности, тем лучше для нас всех.

Ольга, протестувальниця:

В моей стране сказали, что у меня нет имени, нету слова, нету голоса. Я чувствую, что меня просто нет.

Президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня. Балотується й чинний керманич країни - Олександр Лукашенко. У цьому кріслі він незмінно від 1994 року. Попри звинувачення в авторитарності та застарілих методах управління, досі його популярність серед білорусів була непохитною. Однак прагнення бацьки залишитися на головному посту ще й на 6 уже не знайшло такої монолітної підтримки.