Откроются ли школы в сентябре: в МОЗ дали ответ [ Редактировать ]
1 сентября школьники смогут вернуться за парты. По крайней мере, на это рассчитывают в Министерствах здравоохранения и образования. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов эфире одного из телеканалов.
Он отметил, что ведомства разрабатывают специальные положения, регулирующие работу учреждений с соблюдением всех карантинных требований.
Сейчас мы вместе с Минобразования разрабатываем правила. Я думаю, что нам где-то около недели необходимо, чтобы мы уже их выдали и обнародовали. По крайней мере такие сроки мы для себя поставили. Сейчас мы говорим о том, что наши дети 1 сентября должны пойти в школу. Конечно, начало учебного процесса будет отличаться от того, что было год назад.
Степанов отметил, что правила будут касаться как учеников, так и учителей.
Конечно, будут разработаны правила с учетом социальной дистанции, количества детей, которые будут находиться в классе. Будут термоскрининги во время того, как дети и работники приходят в школу. Это базовые вещи, которые будут соблюдены.
Он также отметил, что будут четко прописано, как будут учиться дети и при каких условиях при необходимости в условиях адаптивного карантина может быть переход на дистанционную форму обучения.
Ранее мы писали, что школы могут перевести на "университетский" график работы.
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