Канадские ученые разбили мысленный поток на отдельные составляющие и подсчитали, сколько мыслей проносится в голове человека ежедневно. Результаты исследования были опубликованы на страницах журнала Nature Communications.

Джули Ценг и Джордан Поппенк из Королевского университета Канады создали технологию, позволяющую определять границы между отдельными мыслями на карте активности головного мозга человека.

Метод анализа визуализаций мозговой активности, представленный учеными, показал, что есть специфические паттерны-шаблоны, которые мозг генерирует всякий раз, когда переключается между отдельными мыслями.

"Похожие паттерны мозг создает и для отдельных мыслей. Нам удалось расшифровать некоторые из них, но в целом идентификация мыслей по этим паттернам выглядит так же сложно, как попытки выучить новый язык с нуля. Слишком много слов, слишком много комбинаций. Поэтому мы пошли другим путем - мы начали с изучения "пунктуации" этого языка, то есть, определили границы между мыслями", - говорит Ценг.

Сосчитав переходы между мыслями, обнаруженные на визуализациях мозговой активности добровольцев, принявших участие в исследовании, ученые выяснили, что в день в голове у среднестатистического человека проносится примерно 6200 разных мыслей. Это могут быть как мысли в стиле "Что съесть на ужин", так и более комплексные.

Ранее сообщалось, что размер ноги влияет на длительность жизни.

Также мы писали о том, какие напитки улучшают память.