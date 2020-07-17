В США "двоечнице" грозит тюремное заключение [ Редактировать ]
Школьницу из США судят за невыполнение домашнего задания.
Об этом сообщает Detroit Metro Times.
По информации, 15-летняя девочка была обвинена в краже и нападении. Подростку устроили испытательный срок в учебном заведении. Этот случай привлек внимание множества правозащитников и дело пересматривают.
Отмечается, что врачи диагностировали у ребенка синдром дефицита внимания и направили ее в спецучреждение для исправления. Там девушка не выполняла задания программы, после чего суд решил отправить девушку в тюрьму для несовершеннолетних.
Читайте также, в Австрии школьницам запретили носить хиджаб. Это условие содержится в коалиционном правительственном пакте между "Австрийской народной партией"и партией "Зеленые".
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