Школьницу из США судят за невыполнение домашнего задания.

Об этом сообщает Detroit Metro Times.

По информации, 15-летняя девочка была обвинена в краже и нападении. Подростку устроили испытательный срок в учебном заведении. Этот случай привлек внимание множества правозащитников и дело пересматривают.

Отмечается, что врачи диагностировали у ребенка синдром дефицита внимания и направили ее в спецучреждение для исправления. Там девушка не выполняла задания программы, после чего суд решил отправить девушку в тюрьму для несовершеннолетних.

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