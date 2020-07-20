В Днепропетровской области грузовик Нацгвардии врезался в легковой автомобиль и "убил" двоих людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации, водитель военного Краз-131 вылетел на встреченую полосу и протаранил проезжающий Daewoo Lanos.

Военнослужащий Нацгвардии двигавшийся в составе военной колонны за рулем автомобиля Краз-131 допустил выезд на встречную полосу и последующее столкновение с автомобилем Daewoo Lanos.

Отмечается, что в результате аварии водитель Daewoo и 12-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте. Еще трех пассажиров легкового автомобиля доставили в местную больницу. Военнослужащего-водителя задержали.

Ранее мы писали, что в результате жуткого ДТП погиб известный футбольный тренер и его дети. Авария произошла неподалеку от села Ивановцы Мукачевского района.