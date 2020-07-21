День Казанской иконы Божьей Матери: история и традиции праздника [ Редактировать ]
21 июля православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери.
История праздника
Казанская икона Божией Матери - один из самых известных образов Богородицы. Ее история начинается в XVI веке. Именно 21 июня в 1579 году состоялась ее появление.
Согласно преданию, в то время в Казани бурлила сильный пожар, который уничтожил много домов. Однажды ночью Богородица явилась во сне 9-летней Матроне - дочери одного купца - и рассказала ей о своей иконе, закопанной под руинами сгоревшего дома. Рассказу девочки никто не поверил, тогда Богородица явилась ей еще дважды. В конце концов мать Матрены согласилась сходить с ней в указанное место, и на пепелище они раскопали святой образ, завернутый в кусок полотна. При этом икона была совершенно не поврежденная огнем.
Казанская икона Божией Матери считается чудотворной - она способна вылечить верующих от любых недугов. Христиане верят, что икона помогает в сложных жизненных ситуациях, во время скорби и печали, а также найти свой истинный путь.
Икона Казанской Божьей Матери считается покровительницей всех женщин, перед ней молятся о семейном счастье, здоровье детей и мужа, достатке в доме и покое в семье, а также просят о рождении ребенка.
Традиции
- На Казанскую принято ходить в церковь, чтобы помолиться Божией Матери и причаститься.
- Летний праздник Казанской иконы Богородицы считалось началом сбора урожая и первой жатвы, поэтому в этот день начинают готовить погреба к зиме.
- Кроме того, 21 июля обычно пропалывают огород.
- В этот день приветствуется бракосочетание, ведь, согласно верованиям, заключенные в день Казанской Божьей Матери браки будут счастливыми и крепкими. Этой иконой, в частности, благословляют молодых.
- В день праздника также принято приглашать к столу гостей, друзей и близких, чтобы разделить с ними пищу в непринужденной, расслабленной обстановке. Благодаря этому люди наполняются радостью и хорошим настроением.
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