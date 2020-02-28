Анастасия Волочкова "взорвала" сеть новым видео [ Редактировать ]
Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками новым видео, на котором она танцует с пуантами. Соответствующее видео артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
На нем балерина в голубом слитном купальнике пританцовывает с пуантами в руках.
"Моя самая любимая и драгоценная обувь в жизни-это пуанты. После репетиции приятно снять их и освободить натруженные ножки с чувством выполненного долга. Важно всегда поддерживать форму и стройность, не жалея сил, чтобы не нужен был фотошоп. Я очень трудолюбивый человек с детства. Важно жить на позитиве, радоваться жизни, веселиться, быть в прекрасном настроении и делиться им, что и делаю я..." - написала под видео Волочкова.
Моя самая любимая и драгоценная обувь в жизни-это пуанты.🙏 После репетиции приятно снять их и освободить натруженные ножки с чувством выполненного долга.😊 Важно всегда поддерживать форму и стройность, не жалея сил, чтобы не нужен был фотошоп😂 Я очень трудолюбивый человек с детства. Важно жить на позитиве, радоваться жизни, веселиться, быть в прекрасном настроении и делиться им, что и делаю я.😊 Хорошего дня! А мы в Лобню на спектакль наш. "Балерина в зазеркалье цирка".💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #зима #спорт #enjoy
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
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