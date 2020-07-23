Международный олимпийский комитет может провести Летнюю Олимпиаду без зрителей.

Об этом сообщает NHK.

По информации, подобные меры могут быть необходимы для обеспечения безопасности в новых условиях. При этом он добавил, что подготавливаются различные сценарии.

Никто не хочет, чтобы они прошли без зрителей. Однако мы готовы принимать нужные меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасных условиях.

Отмечается, что спортсмены столкнулись с рядом проблем при тренировках, поскольку они не знают, когда возобновится спортивный сезон и в какой момент им необходимо выйти на пик формы.

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