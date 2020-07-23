В Харькове сотрудники СБУ разоблачили банду вымогателей, которая работала под видом работников спецслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации, бандиты требовали 1,6 млн гривен и 40 тысяч евро от представителя местного бизнеса. Он должен был перевести деньги на банковский счет одного из злоумышленников.

Сейчас решается вопрос о сообщении организатору и двум участникам группировки, которые являются представителями криминальных кругов столицы, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о вымогательстве (ч.2 ст.189 УК Украины) и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что правоохранители продолжают проводить следственные действия.

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