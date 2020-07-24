Правоохранители "дали попробовать исчезнуть" Роману Скрипнику, который 23 июля взял в заложники полицейского. Такое решение принял отпущенный захватчиком полковник Виталий Шиян. Об этом заявил спикер МВД Артем Шевченко, сообщает "Громадське радио".

Сейчас злоумышленника ищут вблизи села Большой Байрак Полтавской области, где обустроили штаб по поискам. Вокруг села большой массив полей и лесополос, где, по предварительным данным, может скрываться мужчина. Район поиска - около нескольких сотен гектаров.

Скрипнику не дали убежать - ему дали попробовать исчезнуть, но на это была причина - у злоумышленника была граната, которую он угрожал применить, что повредило бы и ему, и окружающим. Поэтому лучше пусть теперь в лесах проходит операция по его поиску, чем он применил бы гранату.

Он отметил, что было два варианта - отпустить Скрипника или нейтрализовать в машине.

"Полковник выбрал такой оптимальный вариант", - говорит Шевченко.

Спикер МВД также сообщил, что жителей села, у которого идут поиски беглеца, посоветовали не выходить из дома. Правоохранители надеются, что злоумышленник не возьмет в заложники никого из жителей населенного пункта.

Ранее сообщалось, что появилась информация о "террористе" и о заложнике. Губернатор области заявил, что выполнить требования "полтавского захватчика" невозможно. Позже появилась информация, что полтавский террорист выпустил заложника и скрылся.

По последним данным, правоохранители нашли машину, которую бросил "полтавский террорист" Роман Скрипник.