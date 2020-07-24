Податкова ліквідація. До кінця року в Україні зникне Державна фіскальна служба. Про це під час візиту в Брюссель заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Податкова реформа - одна з вимог, які ЄС висунув Україні в обмін на 600 мільйонів євро допомоги. Замість фіскальної служби має з'явитися нове, не силове, а інтелектуальне відомство, наголосив прем'єр. Імовірно, службу замінить Бюро фінансових розслідувань.