В Україні зникне Державна фіскальна служба [ Редактировать ]
Податкова ліквідація. До кінця року в Україні зникне Державна фіскальна служба. Про це під час візиту в Брюссель заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Податкова реформа - одна з вимог, які ЄС висунув Україні в обмін на 600 мільйонів євро допомоги. Замість фіскальної служби має з'явитися нове, не силове, а інтелектуальне відомство, наголосив прем'єр. Імовірно, службу замінить Бюро фінансових розслідувань.
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