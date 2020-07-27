В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
Ветер / Фото: Pixabay
В понедельник, 27 июля, днем на территории западных, южных регионах и в Житомирской области будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как сообщается, в западных, Житомирской областях и в южной части Украины ожидаются грозы, а также местами шквалы от 15 до 20 м/с. В южных регионах будут идти значительные дожди (I уровень опасности, желтый).
Смотрите также прогноз погоды на 27 июля.
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