В понедельник, 27 июля, днем на территории западных, южных регионах и в Житомирской области будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в западных, Житомирской областях и в южной части Украины ожидаются грозы, а также местами шквалы от 15 до 20 м/с. В южных регионах будут идти значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

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