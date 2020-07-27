Компания Pitaka совершенствует свой MagCase уже несколько лет. Сначала я купил один чехол для iPhone 6, затем другой для iPhone X. Теперь MagCase доступен для iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Чем новая модель чехла отличается от предыдущих? Узнайте об этом из моего обзора.

Компания Pitaka совершенствует свой MagCase уже несколько лет. MagCase доступен для iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Чем новая модель чехла отличается от предыдущих? Узнайте об этом из этого обзора.

Что это?

MagCase от Pitaka - это минималистичный чехол для iPhone и других девайсов. Он изготовлен с использованием арамидного волокна, которое чаще всего встречается в бронежилетах, а также применяется в аэрокосмической и военной промышленности. Он очень тонок и легок, поэтому идеально подойдет тем, кто хотел бы отказаться от чехла, но вынужден его использовать.

Что идет в комплекте?

Чехол Pitaka MagCase

2 регулируемых фиксатора

Рекламный буклет с благодарностью от изготовителя.

Технические характеристики

Материал: арамидное волокно

Габариты: добавляет девайсу ~ 0,85 мм толщины и весит ~ 14 г.

Дизайн и особенности

Вот три нюанса, которые почти сразу бросаются в глаза:

Арамидное волокно. По виду оно очень похоже на углеродное. Несмотря на то, что чехол представлен в нескольких цветовых вариантах, все они имеют визуально привлекательный узор.

Легкость. Чехол очень легок, но при этом обеспечивает надежную защиту от повреждений, поскольку является ударостойким.

Тонкость. Чехол удивительно тонок. Даже бумага, которую я иногда использую в своем принтере, толще, чем новый MagCase от Pitaka. Такая накладка едва ли добавит заметную толщину вашему телефону. В то же время она довольно плотная, поэтому не скользит при установке.

Помимо этого, чехол обладает еще рядом особенностей.

Между слоями арамидного волокна почти незаметно вставлены металлические пластины. Предусмотрительно установленные вокруг катушки для беспроводной зарядки телефона, они позволяют чехлу взаимодействовать с магнитными аксессуарами Pitaka, включая фиксаторы для автомобиля, док-станции, а также резервные батареи.

Боковые стороны чехла обеспечивают легкий доступ ко всем кнопкам, динамикам и портам.

У вас не должно возникнуть никаких проблем с кабельным вводом или переключением на бесшумный режим.

Вокруг камеры есть ободок, который помогает защитить ее объектив, когда вы кладете телефон камерой вниз. Он довольно тонок, но этого вполне достаточно, чтобы ваш телефон в лежачем положении немного выступал над поверхностью.

Этот же ободок слегка выделяется на внутренней стороне чехла. Вероятно, это еще одна причина того, что Pitaka включила в комплект два регулируемых фиксатора.

Установка

Облачение телефона в чехол - простой процесс. Натяните аксессуар одной стороной, а затем прижмите противоположную, чтобы зафиксировать его.

Извлечение телефона из чехла немного сложнее из-за их плотного контакта. Для этого вам нужно отделить сначала одну сторону накладки от экрана вашего телефона. Я начинаю с нижнего левого края, где достаточно большой вырез для обеих кнопок громкости позволяет поддеть чехол. Затем можно уже отделить накладку от верхнего края, только держите телефон при этом как можно крепче.

Эффективность

Чехол плотно прилегает к корпусу телефона, практически не увеличивая его размер. Он имеет гладкую, но не скользкую поверхность, которая с течением времени не меняет своих свойств. Кроме того, он просто приятен на ощупь.

Значит ли это, что он совершенен? Трудно сказать, поскольку каждый из вас, скорее всего. Компания так же выпукскаетнесколько различных продуктов Pitaka, которыми я пользуюсь ежедневно и которые в тандеме с этим чехлом функционируют гораздо лучше.

MagDock можно поставит на стол, Fast Wireless Charging Pad (быстрое беспроводное зарядное устройство) и автодержатель для телефона MagMount в машину - все это обеспечивает моему девайсу магнитное подключение и зарядку без лишних хлопот. Довольно круто.

Боковины чехла MagCase не заходят на стеклянную поверхность iPhone 11 Pro. Это может стать неудобством для того, кто привык класть телефон экраном вниз или постоянно его роняет. Однако, если вы геймер или просто часто пользуетесь полноэкранным режимом работы, вам наверняка понравится без помех просматривать экран до самых краев. Только вам решать, является ли это положительной или отрицательной функцией для использования телефона.

Что мне нравится:

Сверхтонкость

Ультралегкость

Арамидный дизайн

Магнитное подключение

Что бы стоило изменить

Стоит проверить, насколько эффективны рельефные уголки, защищающие экран, и убедиться в том, что они не создают никаких проблем.

Заключение

Всегда хотелось пользоваться iPhone без чехла. Возможно, что это плохая идея, и может навредить телефону. Чехол Pitaka MagCase - отличный способ ощущать тонкость iPhone, а если еще в комплекте сдругими продуктами экосистемы Pitaka, то это просто очевидное решение.