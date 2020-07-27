18 років із дня наймасштабнішої авіакатастрофи в історії авіашоу. 27 липня 2002 на Скнилівському летовищі у Львові літак-винищувач упав на глядачів. Він саме виконував фігуру вищого пілотажу.

Тоді загинуло 77 людей, серед них - 28 дітей. Ще 250 людей отримали травми. Винними у трагедії визнали трьох генералів Військово-Повітряних Сил та двох пілотів, які встигли катапультуватись.

Офіційна причина падіння - помилка в пілотуванні. Сьогодні у Львові вшановували жертв Скнилівської трагедії.