В Україні згадують жертв авіакатастрофи у Скнилові [ Редактировать ]
18 років із дня наймасштабнішої авіакатастрофи в історії авіашоу. 27 липня 2002 на Скнилівському летовищі у Львові літак-винищувач упав на глядачів. Він саме виконував фігуру вищого пілотажу.
Тоді загинуло 77 людей, серед них - 28 дітей. Ще 250 людей отримали травми. Винними у трагедії визнали трьох генералів Військово-Повітряних Сил та двох пілотів, які встигли катапультуватись.
Офіційна причина падіння - помилка в пілотуванні. Сьогодні у Львові вшановували жертв Скнилівської трагедії.
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