С тех пор прошли столетия, и путь христианства в нашей стране был труден. Очень часто вера в Бога, любовь и всепрощение, стремление к соборности общества мешали властям, живущим по принципу "разделяй и властвуй". Преследуя свои эгоистичные цели, политики становились на путь подчинения и преследования неугодной и неудобной церкви. Разрушались храмы. Учинялось насилие над священниками и прихожанами. В христианском мире сеялись раскол и ереси, удобные политикам. Так было не только в прошлом. Так происходит и сейчас.

Сегодня наша вера снова проходит тяжелые испытания. И снова нам предстоит сделать выбор между миром и враждой, любовью и ненавистью, правдой и искушением. Но мы уверены, что извечные христианские ценности - добро и милосердие - помогут справиться с любыми трудностями. И никакие происки политиканов и их прихвостней не разрушат нашу веру в Бога, нашу веру в мирную и единую Украину.

Мы знаем, что выстоим. С верой в Бога - к добру и миру!