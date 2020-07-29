В Африке, в Мали произошло ДТП с участием микроавтобуса и самосвала. По меньшей мере 22 человека погибли и 21 пострадал. Об этом сообщает Al Jazeera.

Лобовое столкновение транспортных средств произошло в области Куликоро на национальной автомагистрали, связывающей город Кангаба и поселок Банкумана.

"Причины аварии - чрезмерная скорость и несоблюдение правил дорожного движения", - заявили в местном министерстве транспорта.

Пострадавшие были доставлены в больницу столицы страны Бамако.

Ранее мы писали, что на Донбассе произошло кровавое ДТП. В результате аварии один из водителей погиб в больнице.