В Африке самосвал раздавил микроавтобус, погибли 22 человека [ Редактировать ]
В Африке, в Мали произошло ДТП с участием микроавтобуса и самосвала. По меньшей мере 22 человека погибли и 21 пострадал. Об этом сообщает Al Jazeera.
Лобовое столкновение транспортных средств произошло в области Куликоро на национальной автомагистрали, связывающей город Кангаба и поселок Банкумана.
"Причины аварии - чрезмерная скорость и несоблюдение правил дорожного движения", - заявили в местном министерстве транспорта.
Пострадавшие были доставлены в больницу столицы страны Бамако.
Ранее мы писали, что на Донбассе произошло кровавое ДТП. В результате аварии один из водителей погиб в больнице.
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